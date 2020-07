Πάνω από 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον παρευρισκόμενων σε κηδεία στην περιοχή Σάουθ Σάιντ στο Σικάγο, με ορισμένους από τους παριστάμενους να ανταποδίδουν τα πυρά, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI

— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020