Στην Αγία Σοφιά βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να παρακολουθήσει την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στον ιστορικό ναό έπειτα από 86 χρόνια. Μαζί με τον Ερντογάν βρέθηκε σύσσωμη η οικογένειά του, αλλά και το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησής του.

Μάλιστα, ο Ερντογάν ανέλαβε για λίγο και το ρόλο ψάλτη παίρνοντας το μικρόφωνο και απαγγέλοντας αποσπάσματα από το κοράνι για τους πιστούς μουσουλμάνους. Αξίζει να σημειωθεί, πως πολλοί εκφράζουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τις φωνητικές ικανότητες του τούρκου προέδρου, καθώς, όπως φαίνεται στο βίντεο, τα χείλη και η φωνή δεν συγχρονίζονται…

Ο τούρκος Πρόεδρος έφτασε στην Αγιά Σοφιά την ώρα που χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από αυτήν. Σημειώνεται πως για πρώτη φορά μετά από 86 χρόνια ακούστηκε και πάλι μουσουλμανική προσευχή εντός των τειχών του ιστορικού χριστιανικού ναού. Από τις 10 το πρωί, το μνημείο άνοιξε τις πύλες του στους πρώτους πιστούς.

Στον ιστορικό ναό βρέθηκε επίσης ο κυβερνητικός σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ωστόσο, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, όπως και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου είχαν ανακοινώσει πως δεν θα πάρουν μέρος στη φιέστα Ερντογάν.

Πριν από την προσευχή στην Αγιά Σοφιά, πιστοί που συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό φώναζαν συνθήματα κατά της Ελλάδας, κάνοντας το σήμα των «Γκρίζων Λύκων».

This is the youth #Erdogan & his allies have been raising for some time in #Turkey.

Before official Friday praying today in #HagiaSophia, a crowd chanting anti-#Greece slogans, making fascist #Graywolf sign along with Rabia borrowed from #Egypt Muslim Brotherhood. pic.twitter.com/oMSNXAGCjS

