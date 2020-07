Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδεικνύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Γερμανία στην ετήσια δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την Gallup. Οι ΗΠΑ δέχονται ισχυρά πλήγματα και παλεύουν για τη δεύτερη θέση με αντιπάλους την Κίνα και τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν ποσοστό αποδοχής της τάξης του 33% για το 2019, δηλαδή μόλις 1% περισσότερο από την Κίνα και 3% από τη Ρωσία.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία κέρδισε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά, κατακτώντας το 44% της παγκόσμιας αποδοχής. Τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ότι οι ΗΠΑ είναι σε «ιδανική θέση» για να ηγηθούν του ελεύθερου κόσμου στη νέα ιδεολογική διαμάχη με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διπλωματικές σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ περνούν κρίση, με το κλείσιμο του αμερικανικού προξενείου στην κινεζική πόλη Τσενγκντού με την υποστολή της αμερικανικής σημαίας.

Την υποστολή της σημαίας μάλιστα κατέγραψαν οι κάμερες της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, ενώ έγινε με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων και πλήθους κόσμου.

In video: The US Consulate General at #Chengdu lowered the #US national flag at 6:18 am on Monday morning. (Video: CCTV) pic.twitter.com/9MtGIgb1Wo

— People’s Daily, China (@PDChina) July 27, 2020