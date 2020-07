Μόλις λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Άγκυρας για το «πάγωμα» των επιχειρήσεων του Oruc Reis στη Μεσόγειο, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ. Πιο αναλυτικά, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου 2020, νέα παράτυπη Navtex για σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Barbaros Hayrettin Pasa» σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου και εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η NAVTEX αφορά το νότιο τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, εκεί που είναι οριοθετημένα οικόπεδα τα οποία έχουν μάλιστα αδειοδοτηθεί σε ξένες εταιρίες.

Η παράτυπη Navtex έχει ισχύ από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και δεσμεύει μεγάλες περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13». Να σημειωθεί ότι το «Barbaros» βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι των Όλμων Σελεύκειας (Tasucu), στην επαρχία της Μερσίνας, βόρεια της Κύπρου. Στην ίδια περιοχή που δέσμευσε με τη Navtex η Τουρκία, είχε διεξάγει παράνομες έρευνες το «Barbaros Hayrettin Pasa»και πριν από περίπου έναν χρόνο. Αθήνα και Λευκωσία εκτιμούν πως η Τουρκία επιδιώκει να διασπάσει το μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου, αφού από τη μία η Άγκυρα κάνει την καλή ζητώντας διάλογο και κρατώντας το Oruc Reis αγκυροβολημένο, αναστέλλοντας τις έρευνες στο Καστελόριζο, ενώ από την άλλη, το Barbaros θα πραγματοποιεί παράνομές έρευνες εντός της ΑΟΖ Κύπρου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20

Καλίν: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα

Όπως μετέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Daily Sabah, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Ας ακολουθήσουμε μια εποικοδομητική προσέγγιση και ας βάλουμε τις έρευνες σε αναμονή για λίγο».

Σε συνέντευξη στο CNN Turk είπε επίσης ότι η καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, είχε εποικοδομητικό ρόλο, διέψευσε ωστόσο γερμανικά δημοσίευμα που ανέφεραν ότι οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα του πολέμου.

Χαρακτήρισε επίσης την Ελλάδα σημαντικό γείτονα και τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα με την Ελλάδα. Όλοι θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται στις υφαλοκρηπίδες τους, και να γίνουν κοινές μελέτες σε αμφιλεγόμενες περιοχές». Συνεχίζοντας δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Ας είμαστε εποικοδομητικοί, ας περιμένουμε λίγο».

Επίσης, είπε ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα αν χρησιμοποιείται ως παράγοντας πίεσης η ένταξη στην ΕΕ.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως χθες το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis έφυγε από το σημείο που ήταν αγκυροβολημένο και εισήλθε στο λιμάνι της Αττάλειας γεγονός που αποδεικνύεται και από τη σελίδα Marine traffic.



Η αντίδραση της Αθήνας

Πάντως, οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και ετοιμότητα μέχρι τη λήξη της NAVTEX, στις 2 Αυγούστου.

«Δεν υπάρχει υπόβαθρο διαλόγου με την Τουρκία, αν συνεχίσει τις προκλήσεις» η πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα στον ΣΚΑΙ. Ωστόσο, χαρακτήρισε θετική ενέργεια γιατί δείχνει ότι μια παράνομη τουρκική NAVTEX αποσύρεται εν τoις πράγμασι.

«Επιθυμούμε να έχουμε διάλογο και να συζητήσουμε το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και είχαν γίνει διερευνητικές επαφές που διεκόπησαν το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Θετική εξέλιξη το πάγωμα των ερευνών της Άγκυρας

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την τοποθέτηση του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας περί παγώματος των ερευνητικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τη συνάντηση με την Ισπανίδα ομόλογό του Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια (Arancha Gonzalez Laya). «Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πάντοτε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον διάλογο είναι η έμπρακτη αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να συζητάμε όταν μια πλευρά προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», κατέστησε σαφές ο κ. Δένδιας.

Στην κατεύθυνση αυτή, επισήμανε πως η Ελλάδα θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό όταν η παγκόσμια αυτή θέση γίνεται αντιληπτή και από την τουρκική πλευρά. Περαιτέρω ο κ. Δένδιας δήλωσε πως η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία, για διάλογο όχι υπό το κράτος απειλών, προσβολών και δημιουργίας τετελεσμένων, όπως ξεκαθάρισε και κατέστησε σαφές πως η διαπραγμάτευση με την Τουρκία αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και των υπερκείμενων θαλασσίων ζωνών.

«Όλη η Ευρώπη καταδικάζει τις πολιτικές της Άγκυρας»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, ο υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα τις πολιτικές της τουρκικής κυβέρνησης, όπως άλλωστε τις καταδικάζει και όλη η Ευρώπη, προσέθεσε. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας, τονίζοντας πως «η Ευρώπη άφωνη βλέπει έναν θρησκευτικό λειτουργό να ανακαταλαμβάνει με μια νέο-οθωμανική σπάθα ένα μουσείο, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας». Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως η Τουρκία παραβιάζει ένα σύγχρονο σύμβολο διαπολιτισμικού διαλόγου, για να το μετατρέψει αχρείαστα σε τέμενος. Καυτηριάζοντας περαιτέρω την ενέργεια αυτή της γείτονας χώρας, είπε πως η Τουρκία δίνει την εντύπωση πως επιστρέφει στον 15ο ή στον 16ο αιώνα και επισήμανε πως η Ευρώπη καταδικάζει τις νέο-επεκτατικές πολιτικές της Τουρκίας σε βάρος όλων των γειτόνων, καθώς και όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως Ελλάδα και Ισπανία έχουν παρόμοια αντίληψη, αυτή του σεβασμού των διεθνών κανόνων, του σεβασμού των σχέσεων καλής γειτονίας και της ετοιμότητας να επιλύσουν τις διαφορές μας με διάλογο και καλή πίστη, γιατί όλα αυτά αποτελούν κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις της ΕΕ στην Τουρκία, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι στο τελευταίο Συμβούλιο οι υπουργοί Εξωτερικών ζήτησαν από τις υπηρεσίες της ΕΕ την εκπόνηση ενός κειμένου επιλογών. Θα περιλαμβάνει αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση που η Τουρκία εμμείνει στην παράνομη και επικίνδυνη για την ειρήνη και τη σταθερότητα συμπεριφορά της, διευκρίνισε.

Ανέδειξε πως είναι μια επιλογή που πρέπει να υπάρχει στο ευρωπαϊκό τραπέζι ακριβώς με την ελπίδα να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί και έστειλε το μήνυμα στην Άγκυρα πως αν η Τουρκία επιλέγει να αγνοεί τους κανόνες του δικαίου, πρέπει να αποκτήσει σαφή αίσθηση των ορίων της. Παράλληλα, προέταξε την ανάγκη η Ευρώπη να είναι ενωμένη όταν παραβιάζεται η κυριαρχία της και τα κυριαρχικά δικαιώματα οποιουδήποτε κράτους-μέλους της, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως η διασφάλιση της ειρήνης για τα ¾ ενός αιώνα είναι το μεγάλο ιστορικό επίτευγμα της ΕΕ και κάλεσε εκ νέου την Τουρκία και την τουρκική κοινωνία να συμμετάσχει σε αυτό το επίτευγμα, αφήνοντας αποφασιστικά πίσω τις οθωμανικές σπάθες και τα νέο-οθωμανικά παραληρήματα.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της σχεδόν δίωρης συνάντησης με την Ισπανίδα ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως συζήτησαν για την κατάσταση στη Λιβύη και την ανάγκη η ΕΕ να έχει έναν ενεργό ρόλο, καθώς και για τις συνεχείς παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων που έχουν κλιμακώσει ποιοτικά τις εχθροπραξίες. Επικαλούμενος τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί από όλους έμπρακτα η επιχείρηση Ειρήνη. «Η επιτυχία της επιχείρησης θα είναι η επιβολή του εμπάργκο, δηλαδή ο φραγμός στην εισαγωγή όπλων και τζιχαντιστών μαχητών στη Λιβύη. Είναι απαραίτητο βήμα για να επέλθει ειρήνευση στη χώρα αυτή. Αποτυχία μας στη Λιβύη, μετατροπή της Λιβύης σε failed state είναι τεράστιο πρόβλημα για την ΕΕ. Θα αποτελεί ένα πρόβλημα στο μαλακό υπογάστριο της ΕΕ» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Επίσης, είπε πως με την υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας συζήτησαν τρέχοντα θέματα της ΕΕ, όπως και την πρόσφατη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται σφοδρά από την πανδημία.

Σε ό,τι αφορά την πανδημία, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε την τελετή που είχε διοργανώσει τον Απρίλιο το υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσει τη συμπαράστασή και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στους Ισπανούς. Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Δένδιας μετέφερε στην Ισπανίδα ομόλογό του την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη συμβολική δωρεά ενός χρηματικού ποσού το οποίο θα διατεθεί στην Ισπανία για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Επίσης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν θέματα της Μεσογείου, το μεταναστευτικό και συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειες τους στο πλαίσιο της καινούργιας συμφωνίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Ο κ. Δένδιας το χαρακτήρισε ως ένα κομβικό ζήτημα για τις χώρες πρώτης γραμμής, σημειώνοντας πως απαιτεί τον πολύ καλό συντονισμό.