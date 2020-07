«Άνω – κάτω» στο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται «πυρά» από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς μετά την πρότασή του για αναβολή των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου 2020. Στις ΗΠΑ έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης και των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Το δεύτερο Άρθρο του Συντάγματος δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία να καθορίζει τον χρόνο των εκλογών ενώ η 20ή Τροπολογία αναφέρει ότι η θητεία του εν ενεργεία προέδρου και του αντιπροέδρου του λήγει στις 20 Ιανουαρίου, μετά τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την πρότασή του ώστε «να αποφευχθεί η απάτη που ενδέχεται να ανακύψει από την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου». Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020: «Με την επιστολική ψήφο οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και ψευδείς εκλογές στην Ιστορία. Θα είναι ντροπή για τις ΗΠΑ. Να καθυστερήσουμε τις εκλογές μέχρι οι πολίτες να μπορέσουν να ψηφίσουν κανονικά και με ασφάλεια;», έγραψε χαρακτηριστικά.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020