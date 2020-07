Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κόντρα του Τούρκου μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, ο αθλητής πόσταρε στο Twitter του απειλητικά μηνύματα που λέει πως του έχουν στείλει λόγω αυτής της διαμάχης, που κρατά δύο χρόνια. Ο Καντέρ έχει καταγγείλει επανειλημμένως τον Τούρκο πρόεδρο για δικτατορικές μεθόδους, ζητώντας ελευθερία και δικαιοσύνη.

«Θα σε σκοτώσω π@@ας γιε, Έλληνα μπ@@ταρδ@. π@@ας, θα σε μαχαιρώσω, θα σε δέσω και θα σε πετάξω στη θάλασσα» και «Θα πεθάνεις Ενές και σε πετάξουμε στα γουρούνια», ήταν δύο από τα μηνύματα που «ανέβασε» ο αθλητής.

Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats.

This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day.

I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free.

I’m in your head you tyrant @RTErdogan 🙌 RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 30, 2020