Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:37 (ώρα Ελλάδας) στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου. Η αρχική μέτρηση έκανε λόγο για δόνηση 5,7 Ρίχτερ, ωστόσο, στη συνέχεια αυτή αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 168 χλμ βορειοανατολικά του Γκαζιαντέπ, 39 χιλιόμετρα από τη Μαλάτεια, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας της ανατολικής Τουρκίας και 23 χιλιόμετρα από την απομακρυσμένη περιοχή Σιντσικ.

Το εστιακό βάθος τοποθετείται στα 2 χλμ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές ή τραυματίες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.5 in Eastern Turkey 41 min ago pic.twitter.com/vLY5eZbhXh

