Την γερουσιαστή Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του. Η 55χρονη Χάρις, κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που διεκδικεί την αντιπροεδρία των ΗΠΑ. Είναι μάλιστα η τέταρτη γυναίκα που διεκδικεί προεδρικό αξίωμα. Θεωερείται δε ότι φέρνει σθένος στην προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπαίντεν, και μια προσωπική ταυτότητα και οικογενειακή ιστορία που πολλοί θεωρούν ότι εμπνέει.

Η ανακοίνωσή της έγινε από τον ίδιο τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε γραπτό μήνυμά του και σε e-mail προς τους ψηφοφόρους του έγραψε: «Εδώ Τζο Μπάιντεν. Μεγάλα νέα: Διάλεξα την Καμάλα Χάρις ως συνυποψήφιά μου. Μαζί, μαζί σας, θα νικήσουμε τον Τραμπ», έγραψε.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

