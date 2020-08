Πυρά και απειλές κατά του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσαν και άλλα στελέχη της τουρκικής προεδρίας με αφορμή βίντεο από τον περασμένο Δεκέμβριο που δημοσιεύτηκε χθες και τον εμφανίζει να τάσσεται κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μπάιντεν έλεγε στο επίμαχο βίντεο μεταξύ άλλων, ότι ανησυχεί για την κατάσταση στην Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν είναι αυταρχικός. Σημειώνει επιπλέον ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση της αντιπολίτευσης έτσι ώστε να μπορέσει να νικήσει τον Ερντογάν, όχι με πραξικόπημα, αλλά με εκλογές.

Αναφέρει ότι θα πρέπει να απομονωθεί ο Τούρκος πρόεδρος ειδικά σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, το πετρέλαιο και άλλα ζητήματα στην περιοχή. Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του 2020 δηλώνει επίσης ότι δε θα είχε υποκύψει ποτέ στον Ερντογάν όπως έκανε ο Τραμπ στο θέμα των Κούρδων.

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχήμ Καλίν σε ανάρτησή του στο twitter σημείωσε ότι «οι ημέρες που διέταζαν την Τουρκία έχουν τελειώσει» και απείλησε ότι αν επιχειρήσουν να το ξανακάνουν, θα πληρώσουν το τίμημα.

Αναλυτικά έγραψε ότι « Η ανάλυση του Τζο Μπάιντεν για την Τουρκία βασίζεται σε καθαρή άγνοια, αλαζονεία και υποκρισία. Οι ημέρες που διατάζατε την Τουρκία έχουν τελειώσει. Αλλά αν ακόμα νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε, πολύ ευχαρίστως. Θα πληρώσετε το τίμημα».

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.

The days of ordering Turkey around are over.

But if you still think you can try, be our guest.

You will pay the price.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020