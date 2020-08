«Αυτό που για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τη διαφορά μεταξύ των χωρών που θεωρούνται στρατηγικά σημαντικές ή ασήμαντες, μπορεί να φανεί στο παράδειγμα της Λευκορωσίας και της Τουρκίας» αναφέρει σε ανάλυσή της για την ελληνοτουρκική διένεξη η Frankfurter Rundschau και παρατηρεί: «Από τη μια πλευρά οι υπ. Εξωτερικών της ΕΕ στην έκτακτη σύνοδο της Παρασκευής αντέδρασαν με την απειλή σκληρών οικονομικών κυρώσεων για την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων της Λευκορωσίας κατά διαδηλωτών, αντίθετων προς την κυβέρνηση. Από την άλλη, συμφώνησαν σε μια ήπια έκκληση για λήψη διπλωματικών πρωτοβουλιών απέναντι στις ολοένα και πιο σκληρές προκλήσεις της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως o κίνδυνος στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο νατοϊκών εταίρων, Ελλάδας και Τουρκίας, αυξάνεται καθημερινά. Το ιστορικό έγκειται στη συνεχιζόμενη διαμάχη για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο (…) Η Αθήνα ζητά από την ΕΕ να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας διότι θεωρεί παράνομες τις τουρκικές έρευνες (…)».

Όπως παρατηρεί η Frankfurter Rundschau για τη στάση Ερντογάν: «Ο Τούρκος πρόεδρος αισθάνεται τώρα ότι έχει εξαπατηθεί και, όπως πάντα, αντιδρά με επιθετικό θυμό. Αποκάλεσε την συμφωνία Ελλάδας-Aιγύπτου «άκυρη». Ούτε η Άγκυρα ούτε η Αθήνα επιθυμούν μια στρατιωτική σύγκρουση, αλλά προς το παρόν μια σπίθα μόνο αρκεί για ανάφλεξη». Η γερμανική εφημερίδα, κάνοντας εκτενή αναφορά στο Κυπριακό και το ιστορικό της ελληνοτουρκικής διένεξης καθώς και στη συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης παρατηρεί: «Στην ουσία η Τουρκία με τη στάση της καθιστά σαφές ότι κανείς δεν πρέπει να αγνοήσει την παρουσία της ως καθοριστικού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θέλει περισσότερα. «Γαλάζια Πατρίδα» είναι το όνομα του νέο-οθωμανικού δόγματος, με το οποίο ο Ερντογάν στηρίζει ιδεολογικά τον ισχυρισμό περί τουρκικής υπεροχής μέχρι τη Βόρεια Αφρική και την Κρήτη. Διεισδύει έτσι στο κενό εξουσίας, το οποίο δημιούργησε στην περιοχή η παθητικότητα της Δύσης».

Στο ναύσταθμο της Σούδας έφτασε, όπως αναμενόταν, το πρωί της Τρίτης ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams. Το αμερικανικό πλοίο-πλωτή βάση αναμένεται να δέσει κατά το μεσημέρι στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι. Το USS Hershel «Woody» Williams θα φτάσει στην Ελλάδα από την Ιταλία όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο. Το συγκεκριμένο πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel “Woody” Williams ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945. Την άφιξη του εν λόγω πλοίου στην Ελλάδα είχε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Το πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού καλοσώρισε στην Ελλάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην χώρα, Τζέφρι Πάιατ. Όπως εξήγησε το συγκεκριμένο πλοίο είναι «η τελευταία προσθήκη στην αμερικανική παρουσία στην στρατηγικά δυναμική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».

Welcome to Greece and ⁦@NSA_SoudaBay⁩ #USSHershelWoodyWilliams – the newest addition to the ⁦@USNavyEurope⁩ presence in the strategically dynamic Eastern Mediterranean region https://t.co/vODLcb2fdg

