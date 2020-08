Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες βράδυ, λίγη ώρα προτού αρχίσει η τρίτη ημέρα των εργασιών του εθνικού συνεδρίου των Δημοκρατικών, αλλά και αργότερα, μέσω Twitter, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντεπιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις, την γερουσιάστρια η οποία ήδη γράφει ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα αποδέχθηκε το χρίσμα και έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών για τη θέση της αντιπροέδρου, καθώς κι εναντίον του προκατόχου του, του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα, έχοντας προφανώς ήδη ενημερωθεί για το περιεχόμενο των ομιλιών τους, που διανεμήθηκε εκ των προτέρων στα μέσα ενημέρωσης.

Ο μεγιστάνας είπε στη συνέντευξή του ότι ο λόγος που έθεσε υποψηφιότητα ήταν το πόσο άσχημη ήταν κατ’ αυτόν η διακυβέρνηση του Ομπάμα και του αντιπροέδρου του, του Τζο Μπάιντεν — με τον οποίο θα αναμετρηθεί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. «Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά, αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ: ο πρόεδρος Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Αν είχαν κάνει καλή δουλειά, δεν θα ήμουν εδώ», υποστήριξε.

Χαρακτήρισε πολύ «αναποτελεσματικό» τον Ομπάμα, λίγη ώρα προτού ο Δημοκρατικός προκάτοχός του εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον του Τραμπ στην ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του, κρίνοντας πως ο μεγιστάνας είναι ακατάλληλος για το αξίωμα και ουδέποτε το πήρε σοβαρά.

Ακόμη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στηλίτευσε την «ηλιθιότητα», κατ’ αυτόν, ορισμένων συμφωνιών που έκλεισε ο Ομπάμα, προφανώς αναφερόμενος κυρίως σε αυτή με το Ιράν.

Αρκετή ώρα αργότερα ο Τραμπ, στη ροή του στο Twitter, πληκτρολογώντας όλες τις λέξεις με κεφαλαία γράμματα, έκανε κι άλλα επικριτικά σχόλια εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά σε αυτούς: «Κατασκόπευε την εκστρατεία μου και τον έπιασαν στα πράσα!» (για τον Ομπάμα), «γιατί αρνήθηκε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Αργού Τζο προτού να τελειώσουν όλα κι ακόμα και τότε καθυστέρησε; Γιατί προσπάθησε να τον πείσει να μη θέσει υποψηφιότητα;» (επίσης), «καλά, αυτή δεν τον έλεγε ρατσιστή;» (για τη Χάρις, στη σύγκρουσή της με τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της κούρσας για το χρίσμα των Δημοκρατικών), «καλά, αυτή δεν έλεγε πως ήταν ανίκανος;» (επίσης).

WHY DID HE REFUSE TO ENDORSE SLOW JOE UNTIL IT WAS ALL OVER, AND EVEN THEN WAS VERY LATE? WHY DID HE TRY TO GET HIM NOT TO RUN?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2020