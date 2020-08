Ένα δεκάχρονο κορίτσι στη Βραζιλία, βιάζεται συστηματικά από την ηλικία των έξι από τον θείο της. Στις 7 Αυγούστου πηγαίνει στο νοσοκομείο καθώς παραπονιέται για έντονους πόνους στην κοιλιά. Οι γιατροί διαπιστώνουν ότι είναι έγκυος, αλλά αρνούνται να της κάνουν άμβλωση, όπως ζήτησε, «φωνάζοντας, με τα μάτια κόκκινα από το κλάμα και κρατώντας αγκαλιά ένα λούτρινο αρκουδάκι». Παρά τη λυσσαλέα αντίδραση της κυβέρνησης, που θεώρησε θεμιτή και νόμιμη τη στάση των γιατρών, η άμβλωση διατάχθηκε με πρωτοφανή δικαστική εντολή ώστε να μη γίνει το παιδί καταναγκαστικά μητέρα.

Διατάσσοντας την άμβλωση ο δικαστής, Μορέιρα Φερνάντες, εξήγησε πως έλαβε υπόψη του την επιθυμία του παιδιού να μη συνεχίσει την κύηση. Όπως δήλωσε, «η βούληση του κοριτσιού είναι κυρίαρχη έστω και αν θεωρείται ανίκανη προς λήψη αποφάσεων λόγω ηλικίας».

This 10-year-old rape survivor traveled more than 900 miles to access abortion care in Brazil — but she was met at the hospital by crowds of hostile protesters (warning: distressing) pic.twitter.com/BqNVbcvTuO

