Έντονη αντίδραση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τις ΗΠΑ για τη συμπεριφορά του Ταγίπ Ερντογάν και τις τελευταίες κινήσεις του προέδρου της Τουρκίας, με αιχμή τις συναντήσεις του με ηγετική στελέχη της Χαμάς, στην Κωνσταντινούπολη, κι ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί την Άγκυρα για απομόνωση από τη διεθνή κοινότητα. Οι Αμερικανοί εμφανίζονται έντονα ενοχλημένοι και δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους για τον Ταγίπ Ερντογάν, καθώς του καταλογίζει συνάντηση με δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς τα οποία καταζητούνται από τις ΗΠΑ με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική δράση.

«Συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη σχέση της τουρκικής κυβέρνησης με τη Χαμάς στα υψηλότερα επίπεδα» επισημαίνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Όρταγκους, «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έντονα αντίθετες στην φιλοξενία που παρείχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν σε δύο ηγέτες της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Αυγούστου. Η Χαμάς προσδιορίζεται σαν τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και οι δύο αξιωματούχοι που φιλοξενούνται από τον Πρόεδρο Ερντογάν είναι ειδικά καθορισμένοι παγκόσμιοι τρομοκράτες. Το αμερικανικό πρόγραμμα κατά της τρομοκρατίας αναζητά πληροφορίες για ένα από τα άτομα αυτά, για τη συμμετοχή του σε πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, αεροπειρατείες και απαγωγές».

We strongly object to President Erdogan hosting two Hamas leaders. Hamas is designated as a terrorist organization by the U.S and EU. This outreach isolates Turkey and undercuts global efforts to counter terrorism. https://t.co/RVEuZPFg6d

