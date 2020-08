Παράλυτος από τη μέση και κάτω έχει μείνει ο Τζέικομπ Μπλέικ, ο Αφροαμερικανός που δέχθηκε πισώπλατα πυρά την περασμένη Κυριακή από αστυνομικούς στην Κινόσα του Ουισκόνσιν, σύμφωνα με τον πατέρα του. Όπως δήλωσε ο πατέρας του θύματος, «ο γιος μου έχει οκτώ τρύπες από σφαίρες στο σώμα του και οι γιατροί δεν ξέρουν αν η βλάβη είναι αναστρέψιμη».

Ο πατέρας του Μπλέικ αναφέρει επίσης ότι είναι ακόμη άγνωστο αν η παράλυση θα είναι μόνιμη. «Για ποιον λόγο έριξαν όλους αυτούς τους πυροβολισμούς;», αναρωτήθηκε ο πατέρας του Μπλέικ. «Για ποιον λόγο το έκαναν αυτό μπροστά στα εγγόνια μου;»

Ο Μπλέικ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από την Κυριακή ενώ το νέο αυτό περιστατικό αστυνομικής βίας έχει προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις στην πόλη που βρίσκεται μεταξύ του Μιλγουόκι και του Σικάγο.

Police shoot #JacobBlake, point-blank range in #Kenosha, Blake was transported flight for life in serious condition.

