«Επικίνδυνες» και «τρελές» χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός οικονομολόγος του Πανεπιστημίου John Hopkins, Στιβ Χάνκε. Ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος, δημοσίευσε στο Τwitter ένα αποκαλυπτικό σκίτσο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις κινήσεις του «Σουλτάνου» στην Ανατολική Μεσόγειο.

#Greek and #Turkish warships collided in the #Mediterranean last week as @RTErdogan's provocations continue. This is another case of one of RTE’s dangerous mad dashes to nowhere. pic.twitter.com/WjIiybzQ1b

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) August 25, 2020