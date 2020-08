Η τροπική καταιγίδα Λόρα ενισχύθηκε σε κυκλώνα κατηγορίας 3 και αναμένεται να φθάσει αργότερα σήμερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson, ανακοινώθηκε από το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Οι άνεμοι του κυκλώνα πνέουν αυτή τη στιγμή με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC, το οποίο διευκρίνισε πως ο κυκλώνας βρίσκεται σε απόσταση 465 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γκάλβεστον (Τέξας).

I’m running out of words. Hurricane Laura is now one of the fastest-intensifying storms in recorded history in the Gulf of Mexico.

Just 24 hours ago, Laura was a tropical storm. A hurricane hunter plane just passed through the center and found it’s now a strong Category 3. pic.twitter.com/7yYDOknXcb

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) August 26, 2020