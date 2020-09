Μελέτες που διενεργήθηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν καταδείξει πως ο αριθμός των μαύρων που πέφτουν νεκροί από σφαίρες αστυνομικών είναι δυσανάλογα υψηλός σε σχέση με το μέγεθος αυτής της φυλετικής ομάδας προς τον πληθυσμό των ΗΠΑ, καθώς και ότι γενικά, τα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης πολύ σπάνια αντιμετωπίζουν συνέπειες για τους θανάτους που προκάλεσαν άδικα, ανεξαρτήτως της φυλής των θυμάτων. Επιπλέον, οι Αφροαμερικανοί είναι πολύ πιθανότερο να είναι άοπλοι όταν δέχονται πυρά από αστυνομικούς. Περίπου 1.000 άνθρωποι σκοτώνονται ετησίως από αμερικανούς αστυνομικούς τα τελευταία χρόνια.

Οι λευκοί αποτελούν το 52% των θυμάτων των μοιραίων συμπλοκών με αστυνομικούς, ενώ οι μαύροι φθάνουν το 32%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από την αναλογία των Αφροαμερικανών προς τον γενικό πληθυσμό (≈13%). Τα δεδομένα αυτά περιέχονται σε μελέτη της Αμερικανικής Επιθεώρησης Προληπτικής Ιατρικής που δημοσιεύθηκε το 2016 [1]. Το 2019, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 13 μαύρους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post [2].

Στο σύνολο των φυλετικών ομάδων, τα περισσότερα θύματα φέρονται να είναι οπλισμένα (το 83%), σύμφωνα με την ιατρική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα της περιόδου 2009-2012 σε 17 αμερικανικές πολιτείες. Όμως τα μαύρα θύματα είναι πολύ πιθανότερο να είναι άοπλα από ό,τι τα λευκά, κατά ποσοστό 14,8% έναντι 9,4%, ενώ οι ισπανόφωνοι κατά 5,8%, κατά την ίδια μελέτη. Ορισμένοι από τους ακτιβιστές που απαιτούν να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία επιχειρηματολογούν πως με δεδομένο τον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων που πέφτουν νεκροί από πυρά ανδρών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, το ζήτημα αφορά όλες τις φυλές. Άλλοι ωστόσο επισημαίνουν τον συστημικό ρατσισμό που αφήνουν να διαφανεί οι στατιστικές αυτές.

Συνολικά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Washington Post, σκοτώνονται 32 μαύροι ανά εκατομμύριο πληθυσμού της φυλετικής αυτής ομάδας κάθε χρόνο, έναντι 13 λευκών ανά εκατομμύριο. Ο δείκτης θνητότητας στις θανατηφόρες συναντήσεις με στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 2,8 φορές υψηλότερος για τους μαύρους από ό,τι για τους λευκούς, σύμφωνα με την ιατρική μελέτη. Σχεδόν όλα τα θύματα που πυροβολούν αστυνομικοί είναι άνδρες. Η συνηθισμένη κατανομή είναι στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 20 και 39 ετών.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία Χαρτογραφώντας την αστυνομική βία (Mapping Police Violence), το 99% των αστυνομικών που εμπλέκονται σε θανατηφόρα χρήση βίας δεν αντιμετωπίζουν ποτέ ποινικές διώξεις [3]. Σύμφωνα με στατιστικές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI), 89 στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος το 2019 [4]. Από αυτούς, οι 41 σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα. Από τους υπόλοιπους 48, ωστόσο, οι 44 σκοτώθηκαν από οπλισμένους κακοποιούς και 4 από άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Συνολικά, αστυνομικοί εμπλέκονται σε περίπου το 1% όλων των βίαιων θανάτων στις ΗΠΑ κάθε χρόνο και στο 4% όλων των ανθρωποκτονιών. Η έρευνα της American Journal of Preventative Medicine σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα θανατηφόρα επεισόδια συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και το 18% χαρακτηρίζεται «suicide by cop» («αυτοκτονία μέσω αστυνομικού»), όρος που παραπέμπει σε ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται επιθετικά προς αστυνομικούς προσμένοντας ότι θα τους σκοτώσουν, για να βάλουν τέλος στη ζωή τους,

Οι λευκοί είναι η φυλετική ομάδα που εμπλέκεται συχνότερα σε τέτοια συμβάντα. Για σύγκριση με τα δεδομένα στις ΗΠΑ, η εφημερίδα The Guardian είχε αναφερθεί το 2015 σε μελέτη της Ανωτάτης Σχολής της Αστυνομίας της Γερμανίας, που είχε καταγράψει ότι γερμανοί αστυνομικοί σκότωσαν έξι ανθρώπους το 2011 και επτά το 2012 [5].

Οι ΗΠΑ έχουν πληθυσμό 330 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ η Γερμανία περίπου 80 εκατομμυρίων.

