Ένα tweet του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε επέλθει συμφωνία και ότι Αθήνα και Άγκυρα θα οδηγούνταν στο τραπέζι του διαλόγου, αρχίζοντας με τις τεχνικές επιτροπές, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, διαψεύδοντας τον Στόλτενμπεργκ.

«Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η Αθήνα εξάλλου έχει καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου, αν η Τουρκία δεν σταματήσει τις παραβιάσεις, αν δεν συμμορφωθεί και αν δεν αποχωρήσουν όλα τα τουρκικά πλοία από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τις δηλώσεις Στόλτενμπεργκ, καλώντας μάλιστα την Ελλάδα να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία για διάλογο.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποφυγή ατυχημάτων μεταξύ ναυτικών και αεροπορικών μονάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή, του γγ η οποία υποστηρίζεται από τη χώρα μας αποσκοπεί στην έναρξη στρατιωτικών – τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλίες αυτές που αποσκοπούν στην εκτόνωση δεν σχετίζονται με την επίλυση των διμερών θεμάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά κατ’ ουσίαν με τις διευθετήσεις που έθεσαν προηγουμένως σε διμερές επίπεδο οι στρατιωτικές αρχές των δύο χωρών. Αναμένουμε να στηρίξει την Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Εξάλλου, θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να προσέλθει σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για την εξεύρεση δίκαιων και μόνιμων λύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα προβλήματα με την Ελλάδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε αργά το απόγευμα της Πέμπτης μια συζήτηση με τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών και εξέφρασε την πρόθεση να εισηγηθεί τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την αποκλιμάκωση της έντασης. Τους έδωσε μάλιστα ένα έγγραφο με όλες τις προτάσεις του ΝΑΤΟ για αποκλιμάκωση στην περιοχή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για να τον ενημερώσει για τη θέση της χώρας μας.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε μέσω Twitter ότι Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν σε διάλογο για αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με ανάρτηση του Νορβηγού αξιωματούχου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που είχα με Ελληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει να ξεκινήσουν τεχνικές διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ. Να εδραιώσουν μηχανισμούς για στρατιωτική αποκλιμάκωση για να μειώσουν το ρίσκο των επεισοδίων και των ατυχημάτων στην ανατολική Μεσόγειο».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

