Ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκαν στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό». Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι εκλήθη περίπου στις 00:30 (τοπική ώρα) αφού ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, προτού ενημερωθεί και για άλλα παρόμοια περιστατικά που σημειώθηκαν αργότερα.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.

The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."

More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020