Ως τη «μεγαλύτερη πρόκληση για τις μεταφορές» χαρακτηρίζει ο κλάδος των αερομεταφορών την αποστολή ενός εμβολίου για τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), θα χρειαστεί το ισοδύναμο 8.000 Boeing 747 για να μπορέσουν να παραδοθούν τα εμβόλια στις χώρες. Εν αναμονή της επίσημης έγκρισης για το εμβόλιο, η IATA συνεργάζεται ήδη με αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, διεθνείς φορείς υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες για ένα παγκόσμιο σχέδιο αερογέφυρας, ενώ όπως υπενθυμίζει το BBC, το πρόγραμμα διανομής προϋποθέτει μόνο μία δόση ανά άτομο.

«Η ασφαλής διανομή εμβολίων Covid-19 θα είναι η αποστολή του αιώνα για την παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφοράς φορτίων. Αλλά δεν θα συμβεί χωρίς προσεκτικό εκ των προτέρων προγραμματισμό. Και η ώρα γι’ αυτό είναι τώρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της IATA, Alexandre de Juniac.

