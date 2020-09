Οργισμένος με την ΕΕ εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Ζήτησε να σταματήσουν οι απειλές κατά της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο το οποίο παραβιάζει τη «συμφωνία διαζυγίου» με τις Βρυξέλλες είναι αναγκαίο για να προστατευθεί η ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς η ΕΕ εντείνει τους σχεδιασμούς της έχοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες για το εμπόριο ενδέχεται να λήξουν χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ο Τζόνσον κατηγόρησε τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές ότι απειλούν να επιβάλουν έναν «αποκλεισμό» στη μεταφορά τροφίμων μεταξύ της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

«Να αναγκάσουμε την ΕΕ να αποσύρει τις απειλές από το τραπέζι. Και να περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο, να στηρίξουμε τους διαπραγματευτές μας και να προστατεύσουμε τη χώρα μας», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός. Οι Βρετανοί βουλευτές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Εσωτερικών Αγορών το οποίο ένας υπουργός παραδέχτηκε ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο «με πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο τρόπο».

