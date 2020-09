Στην επίθεση στην Νέα Υόρκη έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία του Rochester ενημέρωσε μέσω twitter, πως “ένα πολύ σοβαρό περιστατικό είναι σε εξέλιξη στην λεωφόρο Pennsylvania και ότι υπάρχουν νεκροί, ενώ προανήγγειλε ότι θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με ΜΜΕ, η αστυνομία διέκοψε άμεσα την κυκλοφορία σε τρεις δρόμους της περιοχής. Επίσης έγινε γνωστό πως υπάρχουν τουλάχιστον 14 τραυματίες, με τραύματα από σφαίρες. Κανενός η ζωή δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης πυροβόλησε πάνω από 3ο φορές. Σύμφωνα με την αστυνομία δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Major Crimes is on the scene of a mass shooting on Pennsylvania Ave. @ there are fatalities. There will be a press briefing @ Goodman & Short St. in about 30 minutes.

— RPD Major Crimes Unit (@RPD_MCU) September 19, 2020