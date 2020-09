Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγα 24ωρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Οκτωβρίου 2020, κι ενώ ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο, βρίσκεται στην Ελλάδα. «Στη Μεσόγειο δεν είμαστε μουσαφίρηδες, οι αλλά ιδιοκτήτες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Ερντογάν, θέλοντας να δείξει με προκλητικό τρόπο ότι δεν ευθύνεται η Τουρκία για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε πως «είμαστε υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας, αλλά κατά των τετελεσμένων…».

Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα στη Μεσόγειο μπορεί να επιλυθεί με συνεργασία όλων των χωρών. «Δεν θα υπάρχει ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο σε οποιαδήποτε προσπάθεια που αφήνει εκτός την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους» απείλησε εκ νέου. «Πίσω από τις προβοκάτσιες στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα» σχολίασε ο Ερντογάν προσθέτοντας μάλιστα ότι «κάποιοι μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο προσφύγων».

Ως ευκαιρία επανεκκίνησης των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ βλέπει η Τουρκία τη Σύνοδο Κορυφής, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν. «Μπορούμε να έχουμε μια επανεκκίνηση εκεί. Και βλέπω αυτή την προθυμία από την πλευρά πολλών χωρών μελών της ΕΕ», δήλωσε στο Reuters ο Ιμπραήμ Καλίν.

Σημείωσε, δε, πως ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και ένα χρονοδιάγραμμα για να δουλέψουν πάνω σ’ έναν οδικό χάρτη μαζί. «Οι εργασίες για να αποφασισθεί μια ημερομηνία για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα συνεχίζονται», δήλωσε ακόμη ο Καλίν. Ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες θα συνεχισθούν από εκεί που διακόπηκαν και θα επικεντρωθούν όχι μόνο σε ζητήματα υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων ορίων, αλλά και στα νησιά και τον εναέριο χώρο.

Επισήμανε πως πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο και θα επικεντρωθούν επίσης σε πολιτικές διαβουλεύσεις και συνομιλίες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο πλευρών. «Και στα τρία αυτά πεδία, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε καλή πρόοδο πολύ σύντομα», δήλωσε.

Ο Καλίν είπε επίσης ότι στις συνομιλίες που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε θετική ατμόσφαιρα και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές τους. «Εφόσον περιμένει κανείς να κάνει η Τουρκία το Α, το Β ή το Γ, πρέπει και οι χώρες της ΕΕ να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους» δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας συζητήθηκαν στη συνάντηση Μάικ Πομπέο και Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε: «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε τη διαρκή ισχύ της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, των Δυτικών Βαλκανίων και την απομάκρυνση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών δόθηκε στη δημοσιότητα κοινή δήλωση Αθήνας – Ουάσινγκτον, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων το ευρύ πεδίο στρατηγικών προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αλλά και τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών, σε διπλωματία, άμυνα, ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση Ελλάδα και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς τους σχέσεις και την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, από την άμυνα και την ασφάλεια, τις επενδύσεις και την ενέργεια, μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό. Με την ευκαιρία της Επισκόπησης Υψηλού Επιπέδου, επιβεβαίωσαν την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία, ιδίως στους τομείς: Περιφερειακής συνεργασίας, Άμυνας και Ασφάλειας, Επιβολή του Νόμου και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενέργεια και πολιτισμού.

Σχετικά με την Περιφερειακή Συνεργασία, Ελλάδα και ΗΠΑ σημειώνουν ότι ασπάζονται κοινές απόψεις για την Ανατολική Μεσόγειο και επιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισαν την επιβεβαιωμένη ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλες χώρες της περιοχής για την επίτευξη συμφωνιών οριοθέτησης στη θάλασσα μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες), η οποία ξεκίνησε στα Ιεροσόλυμα τον Μάρτιο του 2019, καθώς αυτή η συνεργασία μπορεί συμβάλει στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους για την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς σύμφωνα με την επιλογή των πολιτών τους. Εξήραν τις προσπάθειες της Ελλάδας προς το σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορικής συμφωνίας Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της με καλή πίστη», σημειώνεται στη διακήρυξη.

Ελλάδα και ΗΠΑ εξέφρασαν την πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και εταιρικής τους σχέσης άμυνας και ασφάλειας εμβαθύνοντας τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2019 και συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια και των δύο εθνών. «Στον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο, και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συζητήσουν πώς να βοηθήσουν η μία την άλλη στη διατήρηση ισχυρών, ικανών και διαλειτουργικών στρατών».

Οι δύο χώρες εξέτασαν τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας. Δεσμεύτηκαν για την πλήρη εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης έκδοσης μιας ενημερωμένης εθνικής ταυτότητας και της πλήρους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων επιβατών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προσβλέπουν στην ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο κυβερνήσεις σημείωσαν ότι η Ελλάδα βελτίωσε σημαντικά την προστασία και την επιβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας το 2019, με αποτέλεσμα την έξοδο της Ελλάδας από την Ειδική Έκθεση 301 του Γραφείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τις νέες επενδύσεις και εξαγορές από αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενθαρρύνουν αυτήν την τάση. «Οι δύο κυβερνήσεις προσβλέπουν στην αύξηση της συνεργασίας στο εμπόριο. Αποδίδουν μεγάλη σημασία στη συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το 5G και την ιδιωτικοποίηση στρατηγικών υποδομών. Οι δύο χώρες παραμένουν δεσμευμένες να ενισχύσουν την ικανότητα των γυναικών να ευημερούν στο εργατικό δυναμικό, να πετύχουν ως επιχειρηματίες και να είναι σε καλύτερη θέση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης», σημειώνεται στην Κοινή Δήλωση.

Οι δύο χώρες καλωσόρισαν την ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος του Υπερ-Αδριατικού Αγωγού (ΤΑΡ) και ανυπομονούσαν να συζητήσουν στον προσεχή Στρατηγικό Διάλογο την αμοιβαία υποστήριξή τους για τη διασυνδετική γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας, το έργο της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, την ιδιωτικοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας, το έργο Διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας και άλλα εμπορικά βιώσιμα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον αγωγό αερίου EastMed.

Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την επίσημη καθιέρωση του φόρουμ αερίου EastMed στις 22 Σεπτεμβρίου ως περιφερειακού οργανισμού και της συνεχιζόμενης επιτυχούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μέσω της διαδικασίας 3 + 1. Υπογράμμισαν τη συμμετοχή της ExxonMobil σε συνεργασία με την Total and Hellenic Petroleum σε υπεράκτια εξερευνητικά τεμάχια στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις των ΗΠΑ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τον πρόσφατα επικυρωμένο ελληνικό νόμο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντική νομοθεσία. »

Η κοινή δήλωση αναφέρεται στη συμμετοχή των ΗΠΑ στους εορτασμούς για την 200η επέτειο για την ανεξαρτησία της Ελλάδος το 2021, την πρόθεση να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των πανεπιστημίων των δύο χωρών, τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές, καθώς και να συνεχίσουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20 η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε tweet του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Είναι πάντα υπέροχο να βλέπω τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε για τη μακρόχρονη ισχύ των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας, τα Δυτικά Βαλκάνια και την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο κ. Πομπέο στον λογαριασμό του στο twitter.

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί και διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά, σε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει η πολυπληθής αμερικανική αποστολή, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσσουν αγκωνιές αντί για χειραψίες τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επισημαίνει ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο twitter.

