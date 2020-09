Νέα δασική πυρκαγιά μαίνεται στους λόφους της κομητείας Σάστα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή τριών ανθρώπων έως τώρα, σύμφωνα με χθεσινές (28/9) δηλώσεις αξιωματούχων. Οι τρεις θάνατοι που σημειώθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία ονομάστηκε από την πυροσβεστική ”Zogg”, ανακοινώθηκαν από τον σερίφη της κομητείας και την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (CalFire) και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για τα θύματα ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Η πυρκαγιά Ζογκ ξέσπασε προχθές, Κυριακή 27/9, κοντά στην πόλη Ρέντινγκ, και μέχρι τώρα έχει απανθρακώσει περίπου 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαμνωδών και δασικών εκτάσεων.

Με τους τρεις νέους αυτούς θανάτους, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πυρκαγιές που σαρώνουν την Καλιφόρνια από τον Αύγουστο, αγγίζει πλέον τους 29.

Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά είχε ξεσπάσει μια ημέρα πριν, το πρωί του Σαββάτου 26/9, η αποκαλούμενη ”Glass”, περίπου 320 χιλιόμετρα νοτιότερα. Η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτα και απειλεί τους αμπελώνες των κομητειών Νάπα και Σονόμα, φημισμένοι για την παραγωγή κρασιών τους. Η πυρκαγιά Γκλας έχει κατακάψει περίπου 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχών με βλάστηση, ενώ έχουν καεί σπίτια, με χιλιάδες κατοίκους να αναγκάζονται να εκκενώσουν τις απειλούμενες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη περιοχή καθιστούν ανεξέλεγκτη την πορεία της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά απειλεί, επίσης, το νοσοκομείο Adventist Health St. Helena, καθώς μαίνεται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων. Οι 55 άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί εκκένωσαν με ασφάλεια το κτήριο, με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, μέσα σε διάστημα πέντε ωρών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου, Λίντα Ουίλιαμς, στο Reuters. Αξίζει να σημειωθεί πως, πρόκειται για τη δεύτερη εκκένωση του νοσοκομείου 150 κλινών, λόγω πυρκαγιάς, σε διάστημα ενός μήνα, μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε διάφορες κομητείας κοντά στο Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο.

Οι πυρκαγιές στις δυτικές ΗΠΑ το 2020, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικές σε επίπεδο καταστροφής: συνολικά έχουν μετατρέψει σε αποκαϊδια περίπου 15 εκατομμύρια στρέμματα από τον Ιανουάριο, μια έκταση απίστευτου μεγέθους, ενώ έχουν απανθρακώσει πάνω από 7.000 σπίτια και δομές. Επιστήμονες τη συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, ενώ αρνητικές επιπτώσεις έχει η ενίσχυσή τους από καύσωνες, ισχυρούς ανέμους και ακραία φαινόμενα.

The #glassfire has now just came roaring over the hill. This is right along Silverado Trail just north of Deer Park. pic.twitter.com/2rtw0ka1R9

— Joe Vazquez (@joenewsman) September 28, 2020