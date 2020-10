Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Η πρωτεύουσα Στεπανακέρτ του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ) βομβαρδίζεται από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν. «Χτύπησαν το Στεπανάκερτ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Άρτσρουν Χοβανισιάν. Σύμφωνα με το armenpress πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές σε πολιτικές υποδομές. Η υπηρεσία διάσωσης χτυπήθηκε επίσης. Το Στεπανακέρτ ή Χανκεντί είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της ντε φάκτο Δημοκρατίας του Αρτσάχ, χτισμένο σε υψόμετρο 813 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται στους 55.000

“Υπάρχουν πολλοί τραυματίες μεταξύ των αμάχων, πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές”, ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ο Αρτσρούν Οβανισιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το είδος των πληγμάτων και τις ζημιές.

Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει “η διαδικασία απομάκρυνσης” προς τη Γαλλία των δύο δημοσιογράφων της γαλλικής εφημερίδας Le Monde που τραυματίστηκαν χθες στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

“Έφυγαν από το Στεπανακέρτ και είναι σε διαδικασία απομάκρυνσης”, επεσήμανε το υπουργείο.

Δεν είναι μυστικό ότι στην τελευταία στρατιωτική άσκηση που έγινε στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν μαζί με Τουρκικές δυνάμεις, παρούσια του Ακάρ, μετά το πέρας της άσκησης οι Τούρκοι άφησαν το σύνολο σχεδόν του υλικού, όπως τα drone στο Αζερμπαϊτζαν. “Η Αρμενία διαθέτει “αποδείξεις” ότι η Τουρκία στηρίζει στρατιωτικά τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ” δήλωσε ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα. Ο Πασινιάν κατηγόρησε την Τουρκία ότι στηρίζει τον αζέρικο στρατό με μαχητικά αεροσκάφη, drones και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι έχει στείλει στρατιωτικούς συμβούλους καθώς και “μισθοφόρους και τρομοκράτες” στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την αποσχιθείσα περιοχή που στηρίζεται από την Αρμενία, όπου συγκρούονται από την Κυριακή Μπακού και Έρεβαν.

“Έχουμε αποδείξεις”, τόνισε ο Πασινιάν. “Χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τουρκικά F-16 για να βομβαρδίσουν περιοχές όπου ζουν άμαχοι στο Άνω Καραμπάχ”, κατήγγειλε ο ίδιος.

“Η διεθνής κοινότητα και κυρίως η αμερικανική κοινή γνώμη θα πρέπει να γνωρίζει ότι F-16 που κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για να σκοτώνουν Αρμένιους σε αυτή τη σύγκρουση”, τόνισε ο Αρμένιος πρωθυπουργός. “Υπάρχουν αποδείξεις”, συνέχισε, “ότι Τούρκοι διοικητές του στρατού εμπλέκονται άμεσα στη διοίκηση της επίθεσης”.

“Η Άγκυρα προσέφερε στο Μπακού στρατιωτικά οχήματα, όπλα, καθώς και στρατιωτικούς συμβούλους. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία εκπαίδευσε και μετέφερε χιλιάδες μισθοφόρους και τρομοκράτες από περιοχές που ελέγχει στη βόρεια Συρία”, δήλωσε ο Πασινιάν. “Αυτοί οι μισθοφόροι και οι τρομοκράτες μάχονται σήμερα κατά των Αρμενίων”, πρόσθεσε.

Ζητά εξηγήσεις ο Μακρόν από τον Ερντογάν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε επίσης σήμερα στην ανάμειξη στη σύγκρουση εκατοντάδων τζιχαντιστών που έφυγαν από τη Συρία για να πάνε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ περνώντας από την Τουρκία.

