Θύελλα αντιδράσεων από αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Επιτίθεται στον Τύπο που τον επικρίνει για την απόφασή του να πάει βόλτα ενώ νοσεί, και – παρά τη νοσηλεία του – συνεχίζει να ενημερώνει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με συνεχή μηνύματα μέσω Twitter, για όλα τα θέματα που αφορούν την προεκλογική του ατζέντα: από το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ και τις θέσεις εργασίας, μέχρι τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και τις αγορές.

Η απόφαση για ενδεχόμενη έξοδο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο θα ληφθεί «αργότερα εντός της ημέρας», ανακοίνωσε ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους. «Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να βελτιώνεται… με βάση αυτήν την απίστευτη πρόοδο… παραμένουμε αισιόδοξοι για το γεγονός ότι θα μπορέσει να βγει σήμερα, αλλά η απόφαση δεν θα ληφθεί παρά αργότερα εντός της ημέρας», είπε.

Η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για το Twitter, μέσα από το οποίο επιτίθεται στους εχθρούς του, είναι άλλωστε γνωστή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του το πρωί της Δευτέρας ήταν αξιοπρόσεκτη.

Μέσα σε περίπου μία ώρα, ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε σχεδόν 20 tweets με προεκλογικά συνθήματα, προσπαθώντας να πείσει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι είναι απολύτως προετοιμασμένος για τις επερχόμενες εκλογές.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό, έγραψε – μεταξύ άλλων – στο twitter:

TODAY is the LAST day to register to VOTE in ARIZONA, FLORIDA, GEORGIA, OHIO, AND TEXAS! Click below for more information, and let’s #MAGA! https://t.co/gsFSghkmdM

