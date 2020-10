Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στο Κιργιστάν εισέβαλαν στην έδρα της κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας νωρίς σήμερα το πρωί, την ώρα που σημειώνονταν πυρκαγιές στην πρωτεύουσα Μπισκέκ και η αντιπολίτευση προσπάθησε να την θέσει υπό τον έλεγχό της, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία Akipress και 24.kg.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Κιργιστάν Σοορονμπάι Ζεενμπέκοφ κάλεσε σήμερα τους αντιπάλους του να σταματήσουν τις διαδηλώσεις και δήλωσε ότι ζήτησε από τις δυνάμεις της τάξης να μην κάνουν χρήση πυροβόλων όπλων. Παράλληλα επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ακυρώσει τα αποτελέσματα των αμφισβητούμενων βουλευτικών εκλογών.

Σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του ο Κιργίζιος πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες των διαδηλωτών που κατέλαβαν την έδρα της κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας ως προσπάθεια κάποιων πολιτικών δυνάμεων να καταλάβουν παράνομα την εξουσία.

Οι διαδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων ξέσπασαν αφού τα δύο βασικά κόμματα του Κιργιστάν, ένα από τα οποία πρόσκειται στον Ζεενμπέκοφ, κέρδισαν στις εκλογές της Κυριακής, με ποσοστό περίπου 24% το καθένα, σύμφωνα με τα προκαταρτικά αποτελέσματα. Όμως υπάρχουν πολλές καταγγελίες για παρατυπίες και εξαγορά ψήφων.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του Ζεενμπέκοφ και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει το αίτημα των διαδηλωτών, ενώ μία εκπρόσωπος του Κιργίζιου προέδρου δήλωσε ότι και ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακυρώσει το αποτέλεσμα των αμφισβητούμενων εκλογών.

Η αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση αργά χθες Δευτέρα, όμως οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην κεντρική πλατεία του Μπισκέκ λίγες ώρες αργότερα και εισέβαλαν στο κτίριο που αποτελούν έδρα του προέδρου και του κοινοβουλίου. Το κτίριο, που στο Κιργιστάν είναι γνωστό ως Λευκός Οίκος, πυρπολύθηκε σήμερα το πρωί.

The Bishkek White House during the first minutes of the protesters’ seizure pic.twitter.com/jPeEex9AUj

— Sputnik (@SputnikInt) October 5, 2020