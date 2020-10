«Υπερπροσπάθεια» από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ να δείξει ότι επέστρεψε… μάχιμος, διακρίνουν οι χρήστες των social media στο βίντεο που προβλήθηκε από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Κάνουν λόγο, δε, για προπαγάνδα, που αν δεν ήταν άκρως επικίνδυνη θα ήταν κωμική! Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, να νοσηλεύτηκε, να πήρε εξιτήριο μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες για να πείσει εν μέσω προεκλογικής περιόδου πως είναι ατρόμητος και να εμφανίστηκε με δύσπνοια στις πρώτες του δηλώσεις, όμως φαίνεται ακόμη αμετανόητος.

Τις τελευταίες ώρες, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε μέσα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Τραμπ και στο οποίο είναι εμφανές πως έχει γίνει μοντάζ, ώστε να κοπεί στιγμιότυπο κατά το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ βήχει, ενώ μιλά. Μάλιστα, το μοντάζ είναι κακό καθώς ακόμη και ο πιο αδαής μπορεί να διακρίνει πως κάτι δεν πάει καλά…

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 στο Λευκό Οίκο, παρότρυνε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τους συμπατριώτες του να «βγουν εκεί έξω» και «να μη φοβούνται» την πανδημία.

Μολονότι οι γιατροί του τονίζουν πως δεν έχει ακόμη ξεπεράσει ακόμη τελείως τον κίνδυνο, ο Τραμπ, χωρίς μάσκα, επέμεινε να υποβαθμίζει την πανδημία, λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.

«Μην την αφήνετε να κυριαρχεί στη ζωή σας. Μη τη φοβάστε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε στη δουλειά. Θα βγούμε μπροστά (…). Βγείτε εκεί έξω, να προσέχετε», προτρέπει ιδίως ο μεγιστάνας στο βίντεο αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα φύγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία από τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά».

«Θα φύγω από το σπουδαίο Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ σήμερα στις 18:30 (τοπική ώρα – 01:30 ώρα Ελλάδας). Νοιώθω πολύ καλά! Μην φοβάστε την COVID. Μην την αφήσετε να εξουσιάζει τη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ορισμένα πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώση. Νοιώθω καλύτερα από ό, τι πριν 20 χρόνια!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020