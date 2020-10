Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, με το Νόμπελ Φυσικής. Ειδικότερα, βραβεύτηκαν ο Βρετανός Ρότζερ Πένροουζ, ο Γερμανός Ράινχαρντ Γκέντσελ και η Αμερικανίδα Άντρεα Γκεζ. «Οι ανακαλύψεις των βραβευμένων άνοιξαν νέους δρόμους στη μελέτη των συμπαγών και υπερμεγέθων αντικειμένων», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χάβιλαντ, πρόεδρος της επιτροπής των Νόμπελ για τη Φυσική.

«Το φετινό βραβείο, αφορά τα πιο βαθιά μυστικά του σύμπαντος», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ιδρύματος, Göran K. Hansson. Στον Βρετανό Roger Penrose απονεμήθηκε το μισό Νόμπελ «για την ανακάλυψη πως οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας». Το άλλο μισό Νόμπελ μοιράστηκαν ο Γερμανός Reinhard Genzel και η Αμερικανίδα Andrea Ghez «για τη ανακάλυψη ενός αντικειμένου τεράστιας μάζας στο κέντρο του Γαλαξία μας». Η Andrea Ghez έγινε η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων που λαμβάνει Νόμπελ Φυσικής.

Ο Roger Penrose χρησιμοποίησε ευφυέστατες και πρωτότυπες μαθηματικές μεθόδους για να αποδείξει πως οι μαύρες τρύπες προβλέπονται απευθείας από την γενική θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Άινσταϊν. Ο ίδιος ο Άινσταϊν δεν πίστευε πως οι μαύρες τρύπες υπάρχουν στα αλήθεια, αλλά όπως αποδείχτηκε, αποτελούν το τελευταίο στάδιο τεράστιων άστρων και από το κέντρο τους δεν ξεφεύγει τίποτα, όταν καν το φως. Τον Ιανουάριο του 1965, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Άινσταϊν, ο Penrose απέδειξε ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν πράγματι να σχηματιστούν και τις περιέγραψε με λεπτομέρεια.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι Reinhard Genzel και Andrea Ghez υπήρξαν επικεφαλής ομάδων αστρονόμων, που εστίασαν στην περιοχή Sagittarius A, στο κέντρο του Γαλαξία μας. Οι τροχιές των λαμπρότερων αστέρων που βρίσκονται πιο κοντά στο γαλαξιακό κέντρο, καταγράφηκαν με λεπτομέρεια που διαρκώς βελτιωνόταν, παράλληλα με τις τεχνολογικές προόδους.

Οι μετρήσεις των δύο αυτών επιστημονικών ομάδων συμπίπτουν, καταδεικνύοντας την ύπαρξη ενός αντικειμένου τεράστιας μάζας στο κέντρο, που έλκει τους αστέρες με τρομερή δύναμη, υποχρεώνοντάς τους να περιφέρονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Μάζα περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ήλιων φαίνεται πως είναι συγκεντρωμένη σε μία έκταση που δεν ξεπερνά το ηλιακό μας σύστημα.

