Το γύρο του κόσμου κάνει το όνομα ενός τοπικού αξιωματούχου στη Ναμίμπια, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα απασχολούσε τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Πρόκειται για τον Αδόλφο Χίτλερ Ουνόνα, ο οποίος είναι πλέον ο νέος περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της Ναμίμπια. Φυσικά, δεν πρόκειται για κάποιον μακρινό εν ζωή απόγονο του ναζιστή «Φύρερ» αλλά για απλή συνωνυμία.

Την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, ορκίστηκε στο νέο του αξίωμα έχοντας μάλιστα, συγκεντρώσει το 84,88% των ψήφων στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές της περιοχής Ομπούντια στον βορρά της αφρικανικής χώρας. Οι ιδεολογικές του αντιλήψεις κάθε άλλο παρά μοιάζουν με του αρχηγού της ναζιστικής Γερμανίας, καθώς όπως αναφέρει η Bild, μπήκε στην πολιτική με τους μαχητές κατά του Απαρτχάιντ και έφτασε πλέον σε αυτό το υψηλότερο αξίωμα.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020