Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησαν από το Μίσιγκαν οι πρώτες αποστολές του εμβολίου της Pfizer προς τις πολιτείες των ΗΠΑ, υπό τα χειροκροτήματα των εργαζομένων στο εργοστάσιο της εταιρείας. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το Associated Press, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Pfizer στο Μίσιγκαν απεικονίζονται να αφαιρούν τα πρώτα κουτιά με τα φιαλίδια του εμβολίου και να τα τοποθετούν σε μεγάλους μπλε καταψύκτες, προτού και αυτοί συσκευασθούν για να ετοιμαστούν προς αποστολή.

Όπως αναφέρει το CNN, οι πρώτες παρτίδες από το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech θα φτάσουν σε 50 πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να αρχίσουν αμέσως να χορηγούνται στους Αμερικανούς πολίτες.

«Μπορούμε να περιμένουμε πως 145 κέντρα σε όλες τις πολιτείες θα λάβουν το εμβόλιο τη Δευτέρα, 425 κέντρα επιπλέον την Τρίτη. Και τα 66 τελευταία κέντρα την Τετάρτη, με τα οποία θα τελειώσει η πρώτη παράδοση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech», ανέφερε ο στρατηγός Γκας Πέρνα, της επιχείρησης Warp Speed που ανέλαβε η αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τη διανομή του εμβολίου.

Οι ΗΠΑ έγιναν η πέμπτη χώρα που έδωσε το «πράσινο φως» (μετά τη Βρετανία, το Μπαχρέιν, τον Καναδά και το Μεξικό) στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν αργά το βράδυ της Παρασκευής για χρήση το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech και η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία (US Marshals Service) θα συνοδεύσει κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα φορτία από το εργοστάσιο μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

«Περάσαμε μήνες συζητώντας με αξιωματούχους της Operation Warp Speed (Επιχείρηση Ταχύτητα του Φωτός) και με πελάτες μας στον υγειονομικό τομέα για την αποτελεσματική επιμελητειακή υποστήριξη του εμβολιασμού και ήρθε η ώρα για να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Γουές Γουίλερ, πρόεδρος της UPS Healthcare.

Breaking – UPS and FedEx trucks carrying the first U.S. shipment of coronavirus vaccine have left Pfizer’s facility near Kalamazoo, Michigan. pic.twitter.com/Cf32ki9gCF

— Pete Muntean (@petemuntean) December 13, 2020