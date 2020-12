Η Τουρκία καταδίκασε ως «ολέθριο λάθος» τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την αγορά και απόκτηση ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 και διεμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, αφού είχε καλέσει επανειλημμένα την Ουάσιγκτον να επιλυθεί το ζήτημα μέσω διαλόγου και της διπλωματικής οδού. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις «ανεξήγητες», αφού η Ουάσιγκτον, όπως τόνισε η Άγκυρα, απέρριψε επανειλημμένα την προσφορά της Άγκυρας να δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον νατοϊκό της σύμμαχο να αναθεωρήσει την «άδικη» απόφαση που θα βλάψει τις διμερείς σχέσεις. Πριν την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως ούτε οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέβαλαν κυρώσεις εις βάρος του προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων εργαζομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών τιμωρώντας την Άγκυρα για την αγορά και απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον θεωρείτο ειλημμένη από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters και τα τιμωρητικά μέτρα συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το αμερικανικό Κογκρέσο. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey’s SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia’s defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020