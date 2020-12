Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν «να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα» τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19, από τη στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για το εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από τις Pfizer-BioNTech, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως…είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι είκοσι επτά, με έναρξη την ίδια ημέρα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναμένεται να εγκρίνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου 2020, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο EMA είχε αναφέρει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer έως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου.

«Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η CHMP από την εταιρεία (σ.σ.: Pfizer / Biontech) κι εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί (σ.σ.: η έγκρισή του) εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί», αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

