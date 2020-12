Ένας υγειονομικός υπάλληλος από την Αλάσκα εμφάνισε σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό από το εμβόλιο της Pfizer για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το γεγονός έκανε γνωστό η εφημερίδα New York Time η οποία επικαλείται τρία άτομα τα οποία έχουν λάβει γνώση της κατάστασης της υγείας του εμβολιαζόμενου.

Η αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο της Pfizer παρουσιάστηκε την Τρίτη και το άτομο είναι σε σταθερή κατάσταση αφού εισήχθη στο νοσοκομεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν είναι ξεκάθαρο αν ο υγειονομικός υπάλληλος έχει ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων.

Οι αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με την Pfizer Inc για να την βοηθήσουν να μεγιστοποιήσει την παραγωγή του εμβολίου για τον κορονοϊό, αφού η φαρμακευτική εταιρεία γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει «προκλήσεις» στην παραγωγή της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Άλεξ Άζαρ.

Η Pfizer δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτή τη δήλωση. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ωστόσο ο Αλβέρτος Μπουρλά, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είχε πει στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής για να αρθούν ορισμένοι κρίσιμης σημασίας «περιορισμοί στον ανεφοδιασμό», ιδίως για κάποια συστατικά. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινίσεις για τις πιθανές ελλείψεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανάβει το «πράσινο φως» κι εγκρίνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου 2020, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Οργανισμός. Ο EMA είχε αναφέρει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer έως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου.

«Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η CHMP από την εταιρεία (σ.σ.: Pfizer / Biontech) κι εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί (σ.σ.: η έγκρισή του) εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί», αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

