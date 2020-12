Εκπρόσωπος του ΠΟΥ που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε πως κρούσματα του νέου στελέχους έχουν καταγραφεί επίσης στην Δανία, στην Ολλανδία και στην Αυστραλία. Ο ΠΟΥ καλεί όλα τα μέλη του στην Ευρώπη να “ενισχύσουν τις ικανότητές τους προσδιορισμού της αλληλουχίας” του ιού, μέχρι να μάθουν περισσότερα για τους κινδύνους που θέτει η μετάλλαξη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εκτός των “προκαταρκτικών ενδείξεων ότι η μετάλλαξη θα μπορούσε να είναι περισσότερο μεταδοτική“, “θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων διαγνωστικών μεθόδων“. Ωστόσο “δεν υπάρχει απόδειξη μιας αλλαγής της βαρύτητας της νόσου“, πρόσθεσε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΠΟΥ συστήνει “σε όλες τις χώρες να αυξήσουν τις ικανότητές προσδιορισμού της αλληλουχίας του ιού Sars-Cov-2 όταν είναι δυνατό και να μοιραστούν τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εάν ανιχνεύονται οι ίδιες προβληματικές μεταλλάξεις”. Ανέφερε δε πως ο ΠΟΥ θα δώσει περισσότερες πληροφορίες μόλις έχει μια “σαφέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών αυτής της μετάλλαξης”.

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities’ guidance. https://t.co/CTdAEJ8Pqn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020