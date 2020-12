Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων το εμβόλιο που ανέπτυξαν η αμερικανική εταιρία Pfizer και ο γερμανικός της εταίρος BioNTech, δίνοντας το πράσινο φως στην Ευρώπη για να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς εντός μίας εβδομάδας.

Ο Οργανισμός διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια αποτέλεσε προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του εμβολίου.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό κατά του νέου στελέχους του κορoνοϊού. Κατά το Reuters, η έγκριση της Κομισιόν για χρήση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech αναμένεται εντός της ημέρας.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020