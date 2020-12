Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε ξημερώματα Χριστουγέννων στην επαρχία Μπατάνγκας, στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων. Τόσο το Ινστιτούτο Σεισμολογίας και Ηφαιστειολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) όσο και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κάνουν λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:43 (τοπική ώρα), σήμερα 25 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφεται στα 74 χιλιόμετρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Καλατάγκαν. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, στη νότια πλευρά της περιοχής.

Στην περιοχή της Μανίλα, αλλά και σε λοιπά τμήματα της νήσου Λουζόν, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Σημειώνεται πως, στις περιοχές αυτές συγκεντρώνεται περίπου ο μισός πληθυσμός των Φιλιππίνων, που αγγίζει τα 108 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών στο Ινστιτούτο, αναμένεται μετασεισμική δραστηριότητα ενώ κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο υλικών ζημιών. Προς το παρόν δεν έχουν προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με θύματα ή σοβαρές καταστροφές.

