Πολύ εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα το πρωί των Χριστουγέννων στην πόλη Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, με τρεις ελαφρά τραυματίες.

Η έκρηξη στο κέντρο της πόλης στην πολιτεία του Τενεσί ήταν αποτέλεσμα εκούσιας δράσης, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, που επιφυλάχθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj

