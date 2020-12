Πλήθος αρνητικών κριτικών, σε παγκόσμια κλίμακα, δέχθηκε σήμερα η δίκη της Λουτζέιν αλ Χαδλούλ, με το δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας να την κρίνει ένοχη και να την καταδικάζει σε κάθειρξη 5 ετών και 8 μηνών, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται πως η 31χρονη υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών κρατείται από το 2018 μετά τη σύλληψή της μαζί με τουλάχιστον 12 άλλες ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

A Saudi terrorism court has jailed 31-year-old Loujain al-Hathloul for five years and eight months.

She was arrested along with other women activists in 2018 — most of them had been campaigning for the right to drive. https://t.co/0XrvnwAy3l

