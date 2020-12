Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ και 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σίσακ. Το εστιακό βάθος είναι μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Οι χώρες που επηρεάζονται: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Κροατία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία και Αυστρία 3 χλμ. από Petrinja

Υπάρχουν αναφορές για καταστροφές, όχι όμως ακόμα για τραυματίες. Διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για κατάρρευση οροφών ακόμα και ολόκληρων κτιρίων.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020