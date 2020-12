Μεγάλη κατολίσθηση έπληξε το χωριό Ασκ, βορειοανατολικά του Όσλο στην Νορβηγία τα ξημερώματα. Η κατολίσθηση κατέστρεψε πολλά σπίτια, τραυματίζοντας τουλάχιστον 9 άτομα και αναγκάζοντας την εκκένωση πολλών κατοικιών. Σημειώνεται πως η αστυνομία έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στις 4 το πρωί, με 40 άτομα της ομάδας διάσωσης να έχουν ήδη σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσουν στην εύρεση των αγνοουμένων.

UPDATE — Photo of Gjerdrum landslide area in Norway (by HRS Sør-Norge) https://t.co/1KVtbJJ5Bw pic.twitter.com/Hv6plrStC2

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στην διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή» δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος, Άντερς, Σίνσεν στην εφημερίδα VG σήμερα το πρωί. «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή» πρόσθεσε.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum “near” Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF



Όπως φαίνεται στις εικόνες η κατολίσθηση έκοψε το χωριό στην μέση. Ο Κέτιλ Ρίνγκσεθ, επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, δεν είναι σε θέση ακόμη να υπολογίσει πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί. «Δεν έχουν καταφέρει να ψάξουμε όλα τα σπίτια που έχουν πληγεί από την κατολίσθηση, επομένως είναι αβέβαιο εάν υπάρχουν τραυματίες που δεν έχουν βρεθεί» είπε.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο διάσωσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» σημείωσε. Η κατολίσθηση κατέστρεψε έναν δρόμο μέσα στο χωριό, αφήνοντας μια βαθιά χαράδρα. Οι γεωλόγοι από την Νορβηγική Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας αξιολογούν επί του παρόντος το σημείο όπου συνέβη η κατολίσθηση για να προσδιορίσουν εάν είναι ασφαλές να εισέλθουν τα πληρώματα διάσωσης.

Here is the first picture of the landslide: – It is violent pic.twitter.com/Vtr9ublqmi

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.

Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl

— (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020