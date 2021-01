Άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά στην οικογένεια του εμβληματικού τηλεοπτικού παρουσιαστή Λάρι Κινγκ επιβεβαίωσαν ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες αφού διαγνώσθηκε θετικός στην Covid-19. Την είδηση μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενο μια πηγή κοντά στην οικογένεια του Κινγκ. «Ο Λάρι έχει πολεμήσει τόσα πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και αγωνίζεται και αυτό σκληρά. Είναι νικητής», δήλωσε χθες η πηγή στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RT, όπου ο 87χρονος Κινγκ φιλοξενεί τη δική του εκπομπή Politicking, ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι αρκετά σοβαρή ώστε να απαιτεί χρήση αναπνευστήρα. Το 2017, ο θρυλικός τηλεοπτικός παρουσιαστής είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα. Έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας στο παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2019 έκανε αγγειοπλαστική, ενώ το ίδιο έτος υπέστη εγκεφαλικό.

