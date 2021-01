Η Βρετανία άρχισε να εμβολιάζει σήμερα (4/1) τους πολίτες της με το εμβόλιο κατά της covid-19 της AstraZeneca και της Οξφόρδης. Ο πρώτος που το έλαβε ήταν ο 82χρονος Μπράιαν Πίνκερ, ο οποίος υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τσώρτσιλ της Οξφόρδης, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που αναπτύχθηκε το εμβόλιο.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που λαμβάνω το εμβόλιο κατά της covid-19 σήμερα και πραγματικά περήφανος που πρόκειται γι’ αυτό που αναπτύχθηκε στην Οξφόρδη», δήλωσε ο Πίνκερ, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους επιστήμονες που ανέπτυξαν το εμβόλιο.

BREAKING: Brian Pinker, an 82-year-old retired maintenance manager and a patient at Oxford University Hospital, has become the first to receive the Oxford-AstraZeneca vaccine.

— Sky News (@SkyNews) January 4, 2021