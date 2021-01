Μόλις λίγες ημέρες μετά την φονική σεισμική δόνηση των 6,4 Ρίχτερ στις 29 Δεκεμβρίου 2020 που άφησε πίσω της επτά νεκρούς και μεγάλες καταστροφές στην Κροατία, ένας νέος σεισμός «ταρακούνησε» την χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 6 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, ωστόσο όλοι αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να αναθεωρηθούν τα επόμενα λεπτά.

Ο φονικός σεισμός του Δεκεμβρίου

Στους 7 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 βαθμών που έπληξε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 την κεντρική Κροατία και έγινε αισθητός σε πολλές γειτονικές χώρες, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στα χαλάσματα της εκκλησίας του αγίου Νικολάου στο χωριό Ζάζινα.

«Μέχρι στιγμής, στα περίχωρα της πόλης Γκλίνα έχουμε πέντε θύματα. Μαζί με το (12χρονο) κορίτσι από την Πέτρινια, τα θύματα είναι συνολικά έξι», είχε δηλώσει νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τόμο Μέντβεντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, τα πέντε από τα θύματα είναι όλοι τους άνδρες από το χωριό Μάγισκε Πόλιανε, κοντά στην Γκλίνα. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 20 πιο ελαφρά. «Η έρευνα στα συντρίμμια συνεχίζεται», ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος έσπευσε στην Πέτρινια, ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή ορισμένοι κάτοικοι της πόλης γιατί «δεν είναι ασφαλές να βρίσκονται εδώ». Ο τηλεοπτικός σταθμός Ν1 πρόβαλε ένα βίντεο με διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς από τα χαλάσματα έναν άνδρα και ένα παιδί. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα σπίτι, η στέγη του οποίου έχει καταρρεύσει. Η ρεπόρτερ του καναλιού είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κανείς μέσα την ώρα του σεισμού.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει η πόλη Πέτρινια, που ήταν στο επίκεντρο του σεισμού, και, καθώς έπεσε η νύχτα, το κέντρο της πόλης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Στην κεντρική πλατεία, πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί εντελώς. Με μπουλντόζες, αστυνομικοί και στρατιώτες προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

«Είναι καταστροφή», λέει ο Γιόσιπ Χόρβατ, 44 ετών, καλλιτέχνης που ζει στα προάστια της Πέτρινια. Όταν χτύπησε ο σεισμός, γύρω στο μεσημέρι, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης για να βοηθήσει έναν φίλο του να επιδιορθώσουν την καμινάδα του σπιτιού του που έπαθε ζημιές από τον χθεσινό, μικρότερου μεγέθους σεισμό. «Κρατήθηκα από την υδρορροή και προσευχήθηκα στον Θεό να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς πήγε αμέσως στην πόλη αυτή, όπου στέγες έχουν καταρρεύσει και οι δρόμοι είναι γεμάτοι με τούβλα και μπάζα.

AFTERMATH: Video shows people rushing to help and emergency services arriving amid chaotic scenes in the immediate aftermath of a strong earthquake that hit Croatia on Tuesday. https://t.co/dxplPjuERx pic.twitter.com/DyHzJw0y5S — ABC News (@ABC) December 29, 2020



Ο Πλένκοβιτς ανακοίνωσε ότι οι αρχές πρόκειται να στείλουν κοντέινερ για να διαμείνουν προσωρινά οι κάτοικοι τα σπίτια των οποίων κρίνονται επισφαλή. Ο δήμαρχος Ντάρινκο Ντούμποβιτς είπε στην τοπική τηλεόραση ότι ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Μεταξύ των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν και ένας βρεφονηπιακός σταθμός που κατά τύχη ήταν άδειος τη στιγμή του σεισμού. «Η πόλη δεν είναι πια παρά ένας σωρός ερειπίων. Επικρατεί πανικός, όλοι θέλουν να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Φοβάμαι, δεν καταφέρνω να επικοινωνήσω με κανέναν στο σπίτι, τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν» είπε μια κάτοικος, εμφανώς ανήσυχη για την οικογένειά της.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020

Οι τραυματίες

Από τους τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Ν1. Ο Τόμισλαβ Φαμπίγιανιτς, ο επικεφαλής του τμήματος επειγόντων στο νοσοκομείο της πόλης Σίσακ είπε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, κυρίως με κατάγματα, στην Πέτρινια και το Σίσακ.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR — Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020

Που έγινε αισθητός ο σεισμός

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην πρωτεύουσα, το Ζάγκρεμπ. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους ενώ κεραμίδια από τις στέγες έπεφταν στα πεζοδρόμια. Το νοσοκομείο Σβέτι Ντου εκκενώθηκε και πολλοί ασθενείς μεταφέρθηκαν έμειναν στον δρόμο, τυλιγμένοι με κουβέρτες.

Spinechilling moment of earthquake during live tv in Croatia pic.twitter.com/3TqrJ1we7v — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 29, 2020



Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στις γειτονικές χώρες, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, τη Βοσνία, την Αυστρία και την Ουγγαρία. Ο πυρηνικός σταθμός του Κρσκο σταμάτησε τη λειτουργία του, για προληπτικούς λόγους.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και τους διασώστες», ανέφερε από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τον Μάρτιο, από σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια στο Ζάγκρεμπ.

Μηνύματα συμπαράστασης από την Αθήνα

Με ανάρτηση στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξέφρασε την αλληλεγγύη και τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς για τα θύματα του σεισμού, που έπληξε την χώρα του, και ευχήθηκε όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες.

Τη συμπαράστασή του στον λαό της Κροατίας μετά τον σημερινό σεισμό εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλώνει επίσης πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να προσφέρει βοήθεια.

Our thoughts are with the people of #Croatia who are dealing with the aftermath of today’s earthquake. I would like to extend my sincere condolences to the victims’ families, and to wish a swift recovery to the injured. Our Civil Protection Agency stands ready to assist. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 29, 2020



«Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους της # Κροατίας που αντιμετωπίζουν τα επακόλουθα του σημερινού σεισμού. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μας είναι έτοιμη να βοηθήσει», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Δένδιας: Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει βοήθεια στην Κροατία

Την αλληλεγγύη του και τη συμπαράστασή του στον λαό της Κροατίας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, αλλά και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια, εξέφρασε στον Κροάτη ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Επικοινώνησα με τον ομόλογό μου της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlic Radman) προκειμένου να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στο λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια» γνωστοποίησε συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Την συμπαράστασή της προς τον λαό της Κροατίας εκφράζει με ανάρτησή της στο twitter η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει: «Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμη να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στην Κροατία που επλήγη από τον σεισμό σήμερα. Οι σκέψεις μας σε όλους όσους επλήγησαν».

