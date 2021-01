Έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών στο twitter για τα γεγονότα

«Η εισβολή στο Καπιτώλιο είναι απαράδεκτη. Η ανομία και η εξέγερση -εδώ ή οπουδήποτε στον κόσμο – είναι πάντα απαράδεκτη. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα υποστηρίζω το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να διαμαρτύρονται ειρηνικά για τα πιστεύω τους και τους σκοπούς τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Δείτε όλο το νήμα της ανάρτησής του

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting — here or around the world — is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021