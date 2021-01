Τραγικές διαστάσεις παίρνουν τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο είναι 4. Μία γυναίκα, η οποία πυροβολήθηκε από αστυνομικό ενώ τρία επιπλέον άτομα -δύο ενήλικες γυναίκες κι ένας άνδρας- που είχαν τραυματιστεί, κατέληξαν σε νοσοκομείο.

Breaking: DC Police Chief Contee announces 4 deaths resulted today from Capitol grounds: 1 female protester shot by Capitol police and 3 others—1 adult male and 2 adult females suffered from medical emergencies resulting in their deaths. 14 MPD officers sustained injuries. — Kevin Bohn (@KevinBohn) January 7, 2021

Οι τρεις νέοι θάνατοι προέκυψαν από ιατρικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, 52 ύποπτοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Police say four people died as Trump supporters occupied the Capitol. One woman was shot by the U.S. Capitol police as a mob tried to break through a barricaded door, and three died in medical emergencies.https://t.co/nsSrZ5IEmx — The Associated Press (@AP) January 7, 2021

Όσον αφορά τη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο και ήταν φανατική οπαδός του Τραμπ. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε έχει διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα.

BREAKING: A woman who was shot inside the U.S. Capitol during Wednesday's siege has died, @NorahODonnell reports https://t.co/wTKxzqRZ1s pic.twitter.com/52i6IxAXSq — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς:

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

«Ναι, η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε (νεκρή) σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Αλέινα Γκερτς.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι λεπτομέρειες για την υπόθεση θα ανακοινωθούν αργότερα, καθώς ακόμη διενεργείται έρευνα.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο Καπιτώλιο αποτελούν ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας: έπεσαν δακρυγόνα, τράβηξαν όπλα, έσπασαν τζάμια.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες η Ουάσιγκτον

Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες στην Ουάσιγκτον παρατείνει, όπως ανακοίνωσε, η δήμαρχος Muriel Bowser μετά τις σκηνές χάους και τις εικόνες χωρίς προηγούμενο που εκτυλίχτηκαν λόγω της εισβολής των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έχει ισχύ μέχρι την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Η δήμαρχος δήλωσε ότι οι ταραξίες που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο «προσπάθησαν να διακόψουν τις διαδικασίες του Κογκρέσου σχετικά με την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Σημειώνεται πως στην πόλη υπάρχει ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας από την δήμαρχο από τις 18:00 την Τετάρτη (τοπική ώρα) έως τις 06:00 της Πέμπτης.

