Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ζήτησε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, να προσφύγει στην 25η τροπολογία του Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί αμέσως από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε, μάλιστα, ότι, αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του. «Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Την άμεση απομάκρυνση του Ντόναλτ Τραμπ από τον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ ζήτησε και ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, Άνταμ Κίνζινγκερ.

Ο Κίνζινγκερ έγινε έτσι ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος του Κογκρέσου που ζήτησε ανοικτά την αποπομπή του Αμερικανού Προέδρου, με βάση την 25η Τροπολογία, μετά τα βίαια επεισόδια της Τετάρτης (06/01) στο Καπιτώλιο που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερα άτομα.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021