Αστυνομικός ο οποίος υπηρετούσε στο Καπιτώλιο έχασε τη ζωή του μετά την εισβολή οπαδών του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του Κογκρέσου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για τον πέμπτο άνθρωπο που γίνεται γνωστό ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της εισβολής οπαδών του Τραμπ, με σκοπό να εμποδιστεί το αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ανέφερε το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Δημοκρατικός Ντιν Φίλιπς, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του αστυνομικού. «Η καρδιά μου πάει στην οικογένεια του αξιωματικού και σε όσους διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα για να προστατεύσουν και να υπηρετήσουν τις κοινότητές με αξιοπρέπεια και αρχή».

I’ve been advised a US Capitol Police officer has died of injuries sustained in yesterday’s assault on the Capitol. My heart goes out to the family of the officer and to all who risk their lives every day to protect and serve our communities with dignity and principle.

— Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) January 8, 2021