Οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με τις διαδικασίες παραπομπής σε βάρος του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, ύστερα από την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, η Δημοκρατική βουλευτής και αναπληρώτρια επικεφαλής της πλειοψηφίας στο Σώμα, Κάθριν Κλαρκ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του και θα προχωρήσουμε με κάθε εργαλείο που έχουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό προκειμένου να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία μας», δήλωσε η Κλαρκ σε συνέντευξη στο CNN. Εάν ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δεν επικαλεστεί την 25η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την απομάκρυνση του Τραμπ, «εμείς θα προχωρήσουμε με την παραπομπή».

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς φαίνεται πως εναντιώνεται στη χρησιμοποίηση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ ώστε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του που επικαλούνται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider, η εφημερίδα New York Times και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί προτρέπουν τα μέλη της κυβέρνησης του Τραμπ να επικαλεστούν την 25η τροπολογία και να απαλλάξουν άμεσα τον πρόεδρο από τα καθήκοντά του, δύο εβδομάδες πριν παραδώσει την εξουσία, καθώς του προσάπτουν ότι υποκίνησε την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο.

Αν δεν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία, ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου που ανήκουν στους Δημοκρατικούς, ιδίως η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εισηγούνται να κινηθεί εσπευσμένα διαδικασία παραπομπής του προέδρου σε δίκη και να καθαιρεθεί πάραυτα αν κριθεί ένοχος.

Νάνσι Πελόζι και Μαικ Πενς κατά τη διαδικασία επικύρωσης της νίκης Μπάιντεν στις προεδικές εκλογές

Εξάλλου, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, έχει δηλώσει πως ο απερχόμενος πρόεδρος διέπραξε μια «στασιαστική πράξη» και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021