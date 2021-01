Πέντε νεκρούς μετρούν οι ΗΠΑ από τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Τελευταίος ο αστυνομικός του Καπιτωλίου Brian Sicknick, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη. Είχε δεχθεί επίθεση από τους εισβολείς με πυροσβεστήρα στο κεφάλι και από το σοκ έπαθε και εγκεφαλικό. Οι τραυματίες αστυνομικοί από την επίθεση είναι 50.

